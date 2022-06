5/5 - (3 votes)

Realizado pelo Grupo de Mulheres do Marará, comunitários e com o apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos, o Arraial de Santo Antônio é realizado há mais de 50 anos, que neste ano de 2022 acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de Junho no Bairro de Marará, prometendo potencializar e valorizar a cultura, a fé e o comercio local.

Com apresentações culturais de danças folclóricas, torneios esportivos, artistas locais, brincadeiras tradicionais, o Festejo do Marará conta com uma ampla programação. CONFIRA:

PROGRAMAÇÃO:

DIA 10/06/2022 - SEXTA-FEIRA

18h - Levantação dos Mastros

18h30 - Missa

20h30 - Apresentação dos Grupos de Danças folclóricas

21h - Festa Dançante

DIA 11/06/2022

19h - Missa

20h30 - Apresentação dos Grupos de Danças folclóricas

22h - Festa Dançante

DIA 12/06/2022

19h - Novena

21h - Apresentação dos Grupos de Danças folclóricas

22h- Festa dançante

DIA 13/06/2022

17h - Procissão

A moradora Zezé que é representante do Grupo de Mulheres do Marará, enfatizou a colaboração do poder público municipal na pessoa do Prefeito Edson Mendes, que se colocou à disposição para contribuir sempre mais com o festejo, dada a sua importância e tradição.

Apoio: Prefeitura Municipal de Barcelos, Vereador Eduardo Militão, Vereador Diego Ribeiro, Vereador Albert Fernandes, Vereador Thales Chagas, Vereador Marlos, Mercadinho E C, Distribuidora Militão, Comercial Chumbinho.

Parceiros: Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Guarda Municipal, SAAE e Conselho Tutelar

Apoiadores locais: Mercadinho Jhonnny, Escola Amabillis Bonna, Carlos Alberto Lopes, Domingo Trindade e Robério.

Realização Grupo de Mulheres do Marará: Zeferina, Morena, Diana, Geovana, Gracimar, Gracilene, Lica, Edilene e Tarcila.