O famoso intérprete de Thor, Chris Hemsworth, aproveitou uma entrevista à Disney D23 para falar sobre a performance de seu mais novo parceiro de cena, Christian Bale. Segundo o ator, Bale, que viverá Gorr em “Thor: Amor e Trovão” (ou “Thor 4”), conseguiu assustar a todos do elenco somente com a sua presença.

“Nós estávamos em nosso mundo de improvisação, comédia e diversão – então ele entrava no set, e todos nós olhávamos um para o outro e dizíamos ‘Oh, meu Deus! [é] muito assustador'”, disse Hemsworth, destacando o quanto o ator é “brilhante”.

O veterano da Marvel também observou que, embora a performance de Bale em si tenha esse efeito assustador, o comportamento do ator vencedor do Oscar era “totalmente normal” no set, o que encantou ainda mais a equipe do filme.

“[Bale] seguiu essa linha ótima porque ele precisa ser aterrorizante, mas também precisa trabalhar no contexto de nosso mundo colorido, ágil e irreverente”, acrescentou.

“Thor 4” terá o retorno não apenas de Hemsworth, mas de Tessa Thompson e do diretor Taika Waititi. Em outra ocasião, o cineasta também chamou atenção para a atuação de Bale dizendo que era “formidável” e que o ator provavelmente será “um dos melhores vilões que a Marvel teve em seus filmes”.

Recentemente, um trailer revelou um pouco mais do visual de Bale como o vilão Gorr. O vídeo chocou os fãs pelo ar sombrio e pelo o ator estar irreconhecível no personagem (assista aqui). Vale lembrar que ele viveu o Batman da DC Comics na trilogia “Cavaleiro das Trevas” de 2005 a 2012, no entanto, essa será a primeira vez que o ator interpretará um vilão de HQ, além de ser a sua estreia no Universo Marvel.

“Thor: Amor e Trovão” chega aos cinemas brasileiros em 7 de julho deste ano, quando também poderemos tirar nossas conclusões sobre Gorr de Christian Bale.