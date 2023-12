O Centro Universitário do Norte (Uninorte) está promovendo uma seletiva para novos atletas e paratletas em Manaus por meio do programa Bolsa Atleta. As inscrições começaram em 20 de dezembro e vão até 15 de janeiro de 2024, podendo ser realizadas pelo link https://bit.ly/seletivaatletasunn. Os candidatos escolhidos terão a oportunidade de receber bolsas de até 100% para os cursos de graduação presencial oferecidos pela instituição.

Atletas e paratletas a partir de 16 anos, com Ensino Médio completo, podem se candidatar. As modalidades incluem: handebol, vôlei, basquete, futsal, judô, karatê, jiu-jítsu, atletismo, taekwondo, natação, futebol, vôlei de praia, tênis de mesa, tênis, xadrez e luta olímpica (wrestling)

Para as modalidades coletivas, a seletiva será presencial, conforme cronograma estabelecido pela faculdade. Já para as individuais, os candidatos devem enviar o currículo de atleta para o e-mail: edfisica@uninorte.com.br, com a modalidade e o nome completo como título do e-mail, dentro do prazo indicado.

"O Bolsa Atleta é uma iniciativa valiosa, pois une o esporte e a educação, possibilitando que os atletas construam sua formação no ensino superior em paralelo à carreira esportiva. Convidamos todos os atletas amazonenses a participarem da nossa seletiva e darem mais um passo rumo à realização pessoal e profissional", declara o reitor do Uninorte, Iyad Amado.

Cronograma da seletiva

Período de inscrições: 20/12 a 15/01/2024 - link https://bit.ly/seletivaatletasunn

Seletivas presenciais: 17 a 19/01/2024, no Atlético Rio Negro Clube

Divulgação dos resultados: 24/01/2024