Um tiroteio que ocorreu nesta quinta-feira (21) em uma universidade de Praga, capital da República Tcheca, na parte baixa da cidade, resultou em múltiplos mortos e feridos, conforme confirmado pela polícia local.

"Com base nas primeiras informações, podemos confirmar que há mortos e feridos no local", informa a polícia em mensagem publicada em sua conta na rede X (antigo twitter).

Segundo informações da agência Reuters, as autoridades tchecas confirmaram que o autor do tiroteio no edifício da universidade foi "neutralizado", porém, ainda não há detalhes sobre o número de vítimas ou as circunstâncias do ataque.

O incidente ocorreu na Faculdade de Letras, onde professores e alunos receberam ordens para "ficarem quietos" e se trancarem enquanto a polícia conduzia a operação, de acordo com a agência France Presse (AFP).