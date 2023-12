Os selecionados serão contemplados com bolsas para os cursos de graduação da Instituição.

O UNINORTE – Centro Universitário do Norte, por meio do programa Bolsa Atleta, realiza seletiva para novos atletas e paratletas em Manaus. As inscrições iniciaram em 20 de dezembro e seguem até 15 de janeiro de 2024. Os candidatos selecionados ganharão bolsas de até 100% para os cursos da graduação presencial na UNINORTE.

Podem se candidatar atletas e paratletas a partir de 16 anos com Ensino Médio completo. As modalidades são: handebol, vôlei, basquete, futsal, judô, karatê, jiu-jítsu, atletismo, taekwondo, natação, futebol, vôlei de praia, tênis de mesa, tênis, xadrez e luta olímpica (wrestling).

Para as modalidades coletivas, a seletiva será presencial, conforme cronograma abaixo. Já para as individuais, os candidatos devem enviar o currículo de atleta para o e-mail edfisica@uninorte.com.br com a modalidade e o nome completo como título do e-mail, dentro do prazo indicado.

Para as modalidades coletivas, a seletiva será presencial, conforme cronograma abaixo. Já para as individuais, os candidatos devem enviar o currículo de atleta para o e-mail edfisica@uninorte.com.br com a modalidade e o nome completo como título do e-mail, dentro do prazo indicado.

O post UNINORTE realiza seletiva de atletas para 2024 apareceu primeiro em Portal Você Online.