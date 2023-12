O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), se dirigiu até a Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (22), para denunciar um áudio que utiliza inteligência artificial para atacar professores.

O áudio, com a voz que simula a do prefeito, aborda o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que neste ano não será pago aos servidores da rede pública municipal de ensino.

"O que mais tem é professor vagabundo, que quer dinheirinho de mão beijada. Eu não paguei o Fundeb, mas o povo esquece. Vai ver", diz o áudio que circula em grupos de whatsapp.

O prefeito irá conceder coletiva, às 12 horas, na sede da Polícia Federal, onde apresenta denúncia contra vazamento de áudio criminoso com informações caluniosas.