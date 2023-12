PRÉ-JOGO: O City também está pronto. Veja como a equipe de Guardiola entra em campo!

XI | Ederson, Walker (C), Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Lewis, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez

Our #ClubWC final line-up

PRÉ-JOGO: O Fluminense está escalado para a decisão!

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O MANCHESTER CITY, NA GRANDE FINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES FIFA. VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/5oodasxAwx

PRÉ-JOGO: Neste momento acontece a festa de encerramento da competição. David Guetta comanda a festa!

PRÉ-JOGO: Mais cedo, o Al-Ahly venceu o Urawa Reds por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar do Mundial de Clubes.

@AlAhly take bronze at the #ClubWC.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2023