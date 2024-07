Um dos eventos gastronômicos mais aguardados do ano, o Arraial Chefs de Ponta encerra neste domingo (7) mais uma edição com Chefs de cozinha renomados, atrações musicais, apresentação de quadrilhas e entretenimento. Aberto ao público e com entrada gratuita, no estacionamento do Shopping Ponta Negra, a partir das 17h.

O evento tem pratos típicos, como pamonha, canjica, milho, mungunzá, tacacá e pastel, mas também degustar uma carne de sol desfiada na manteiga com baião, picanha grelhada no pão ou, quem sabe, uma patinha de caranguejo empanada no coco com vinagrete de abacaxi e hortelã. Essas são apenas algumas opções de pratos que serão oferecidos, a preços acessíveis.

O Arraial Chefs de Ponta conta com uma seleção de 16 dos melhores Chefs de cozinha da cidade, entre eles, Fabiano Lima, do renomado Pobre Juan, e Dedé Parente, da famosa Cachaçaria do Dedé. Além deles, estão entre os Chefs confirmados: Edcarlos Coelho, Martina Caminha, Cintia Soares, Patrícia Torres, Paulo Fortunato, Thiago Castro, Eduardo Avelino, Nilander Franco, Isis Reichl, Milton Rôla, Tetsuo Takeno, Lídia Mota, Sinara Machado e Rebecca Figueira.

O evento ainda terá uma programação repleta de atrações para toda família, com shows musicais, atividades de lazer, espaço kids e apresentação de quadrilhas.

Diversificada, a programação musical tem opções para todos os gostos. Neste domingo (7) as atrações são: Couro Velho sobe ao palco às 18h, e Arlindo Neto fecha o evento com chave de ouro, às 21h.

