Apesar da dor que Toni Kroos sentiu na hora de sua aposentadoria do futebol, eliminado na sexta-feira (5) no último minuto da prorrogação da Eurocopa sediada em seu país, a Alemanha, o agora ex-jogador deixou uma mensagem de despedida mostrando orgulho pelo nível exibido por sua seleção e garantindo que ela “voltou a ser grande”. Horas após pendurar as chuteiras, Kroos publicou em suas redes sociais uma carta de despedida na qual revelava a forma como foi forjado seu retorno à seleção alemã e a forma como seu coração venceu sua cabeça.

“Meu telefone tocou no dia 29/09/2023. Quem ligou: Julian Nagelsmann. Pedido: Retorno à seleção. O primeiro pensamento na minha cabeça: Não seja estúpido! O primeiro pensamento no meu coração: sim, foda-se! Como todos nós sabemos, é o coração que decide”, confessou em uma publicação na qual incluiu uma imagem com o treinador alemão.

“Meu primeiro pensamento nesta manhã de 6 de julho de 2024: estou feliz por ter feito isso. Apesar de toda a tristeza e vazio desde o apito final de ontem. Não esperava que em tão pouco tempo fosse possível ter uma chance real de conquistar o título e voltar a estar ao nível dos melhores. É por isso que estou muito orgulhoso do que esta equipe conseguiu. E toda a Alemanha também pode voltar a estar”, opinou.

Kroos deixou um “agradecimento especial” a todos os torcedores alemães que transformaram a Euro em casa em “algo especial” e ao apoio que teve em cada um dos cinco jogos que disputou até ao difícil momento de eliminação que obrigou seu adeus ao futebol de forma definitiva após sua primeira despedida com o Real Madrid.

“A nível pessoal, gostaria de agradecer o calor e o carinho realmente especiais das últimas semanas. Foi muito especial. E, finalmente, um pedido, agora que a Alemanha tem seu filho favorito de volta, não deixe ele escapar! A jornada desta equipe continua e ajuda brutalmente se você estiver ao lado deles mesmo nas fases ruins porque posso garantir uma coisa: este é um grupo de grandes pessoas que vão dar tudo para ter sucesso! A Alemanha voltou a ser grande”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toni Kroos (@toni.kr8s)

*Com informações da EFE

publicado por Tamyres Sbrile