O Amazonas fechou o primeiro semestre de 2024 com uma redução de 15,5% no número de crimes de homicídios, é o que apontam os dados preliminares da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Os dados reforçam o empenho Polícias Civil (PC-AM), Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), com apoio das agências de inteligência que trabalharam de forma integrada para garantir mais segurança à população ao longo desses seis meses.

Conforme o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, a redução alcançada pelo Amazonas é maior que a média alcançada pelo Brasil, para o mesmo período. “No semestre, estamos com uma redução de 15,5%, enquanto o número geral do país ficou com uma média de 5,5%, ou seja, a gente está reduzindo três vezes mais homicídios que o restante do país”, destacou o secretário.

O secretário destacou, ainda, que as reduções ensejam o trabalho integrado das Forças de Segurança do estado. “Estamos provando que o trabalho envolvendo a Polícia Militar, Civil, Bombeiro, polícia científica, aliado a inteligência e da forma perspicaz com que vem sendo aplicado o policiamento, tem dado resultado efetivo para a população e desta forma vamos trabalhando para levar cada vez mais segurança ao povo do Amazonas”, frisou Almeida.

Em números

O Amazonas como um todo alcançou redução de 15,5% dos homicídios. Essa mesma tipificação criminal em Manaus, alcançou queda de 23,7%.

Conforme os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) da SSP-AM, todos os seis meses bateram as metas estabelecidas conforme o Plano Estadual de Segurança Pública, sendo que abril foi o mês que apresentou a maior redução, alcançando 31,48%.

Investimentos

A SSP-AM destaca que a redução dos crimes contra a vida, dentre outras tipificações criminais são reflexo dos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas, a partir do programa Amazonas Mais Seguro, implantado em 2021, com a aquisição de novas tecnologias e equipamentos, e a realização de concurso público associado às ações integradas pelas forças de segurança.

Além disso, o Governo do Amazonas adquiriu lanchas blindadas e novos armamentos e também ampliou as bases fluviais para reforçar as ações de patrulhamento nos rios. Para o segundo semestre, se somarão a esses esforços o emprego de 1.000 policiais militares.