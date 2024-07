O município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) receberá, a partir de segunda-feira (8), uma das Carretas de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas, com a oferta de exames de imagens, como mamografia e ultrassonografia.

A expectativa, segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, é atender no município cerca de 550 pessoas.

Em Iranduba, a unidade, que estará posicionada no pátio do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na Estrada do Iranduba, nº10, prestará serviços à população local até o dia 12 de julho.

As duas Carretas de Saúde da SES-AM estão realizando atendimentos, atualmente, na Região Metropolitana de Manaus. “Estamos levando essas unidades móveis aos municípios do interior, com o propósito de agilizar o atendimento de quem precisa, além de aumentar a oferta de exames na rede pública, possibilitando a detecção de doenças e tratamento precoce, caso seja necessário”, destaca Nayara Maksoud.

A secretária de Estado de Saúde observa que a Carreta deslocada para Iranduba, está finalizando atendimentos no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), onde chegou em 5 de julho. Nesta sexta-feira (05/07), segue para Iranduba. Em Novo Airão foram realizados 1.060 atendimentos.

Nayara Maksoud ressalta, ainda, que a outra unidade móvel de saúde está no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), atendendo na esquina entre a rua Governador Herculano Ferreira e rua Governador ngelo do Amaral, no Centro, até o dia 12 de julho.

O atendimento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Atendimento

De acordo com a secretária Executiva Adjunta de Regionalização da SES-AM, Rita Almeida, os exames realizados na Carreta de Apoio à Saúde são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.

“Nossa expectativa é realizar 250 mamografias e 300 ultrassons em Iranduba”, disse, explicando que os exames são oferecidos para mulheres e homens.

O post Carreta de Saúde oferece ultrassonografia e mamografia em Iranduba apareceu primeiro em Portal Você Online.