A Colômbia entrou em campo com tudo e atropelou o Panamá em uma exibição de gala, com uma vitória esmagadora por 5 a 0 pelas quartas de final da Copa América. Os gols da seleção colombia foram feitos por Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos e Borja.

Os 90 minutos foram dominados pela Colômbia, com James Rodríguez comandando o espetáculo. Aos sete minutos, o meia cobrou um escanteio na medida para Córdoba abrir o placar de cabeça. Pouco depois, um pênalti infantil de Mosquera em Arias deu a chance para o camisa 10 ampliar a vantagem, e ele não desperdiçou. O Panamá tentou reagir, mas James brilhou novamente, cobrando uma falta rápida que deixou Luis Díaz cara a cara com o goleiro, que marcou com um belo toque por cobertura, fazendo 3 a 0 antes do intervalo.

Com a vantagem confortável, o segundo tempo foi menos intenso. Aos 24 minutos, Muñoz sofreu uma falta que não foi marcada, mas Richard Ríos pegou a sobra e acertou um chute de longe para marcar um golaço. Nos acréscimos, Arias foi derrubado na área novamente, e Borja converteu o pênalti para fechar a goleada em 5 a 0. Agora, a equipe de Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar Brasil ou Uruguai na próxima fase.