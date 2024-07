A Tvlar Motos realizou, neste sábado (6), a 3a edição do Yamaha Day em Manaus, passeio de motos que tem o intuito de arrecadar alimentos para a instituição Mamãe Margarida. Cerca de 200 motociclistas participaram do evento, entre eles, membros de motoclubes e apaixonados pela sensação de liberdade que é andar de moto.

Os pilotos saíram da sede da Tvlar Motos da Cachoeirinha, na zona Centro-Sul da cidade, e tiveram como destino final a Ponte Jornalista Phelippe Daou, na zona Oeste.

“Estava animada para o Yamaha Day, porque é a primeira vez que participo. Além de celebrar minha paixão por motos e conhecer outros motociclistas, ainda poder ajudar o próximo é maravilhoso”, declarou a assistente administrativa Karoline Alencar, que acabou de adquirir a nova Yamaha FAZER FZ15 e não via a hora de integrar o grupo.

Para Elias Cordeiro, mais conhecido como Massa Lobos, presidente do grupo Lobos Solidários, o Yamaha Day é uma oportunidade para estreitar laços com outros motociclistas e ainda apoiar uma causa que já faz parte do DNA do motoclube, cujos membros encaram a atividade muito mais que um hobby, e sim um estilo de vida.

“Já são mais de 30 anos na estrada viajando pelo Brasil. Motociclista bom é na estrada, e não na mesa de bar”, comenta o presidente do Lobos, que costuma recepcionar e abrigar membros de outros motoclubes que estão de passagem pela cidade.

Para Adailson Almeida, famoso apenas como Almeida, presidente do Motoclube Strong do Asfalto, é extremamente gratificante ver a preocupação da Tvlar Motos em proporcionar um evento totalmente dedicado aos motociclistas. “Nós, que usamos motos no dia a dia, sabemos da importância desse relacionamento com a loja e a marca”, disse.

Almeida tinha como convidados, no passeio, integrantes do motoclube Búfalos, que vieram diretamente do município de Iranduba, para o Yamaha Day.

“Esse é o primeiro ano que participamos e estávamos bastante empolgados para rever colegas. Aproveitamos para visitar e conhecer as novidades da Tvlar Motos, assim como conferir de perto os modelos mais recentes”, afirmou Suzi Alves, vulgo Nyx, vice-presidente do Búfalos.

O gerente comercial da Tvlar Motos, Edilson Feijó, avalia que a adesão cada vez maior dos motociclistas ao evento representa a consolidação do Yamaha Day em Manaus.

“Neste ano, além dos clientes aficionados por veículos de duas rodas, tivemos a participação de mais de dez motoclubes de Manaus, do interior e até de outros Estados”, informa.

Feijó avalia que o Yamaha Day não é apenas um dia de celebração, mas também uma chance para se aproximar dos clientes e ouvir a categoria para que a Tvlar Motos possa sempre proporcionar o melhor atendimento e produtos aos motociclistas, já que boa parte da população vem utilizando cada vez mais a motocicleta como transporte pela facilidade de deslocamento e economia que proporciona.

Além da arrecadação de alimentos, o Yamaha Day proporciona aos participantes uma experiência única, combinando o prazer de andar de moto com a satisfação de ajudar o próximo.

“Esse é o segundo ano que estamos ajudando a Casa Mamãe Margarida e é muito gratificante porque é uma entidade que se dedica a cuidar de crianças em situação vulnerável”, aponta a vendedora da Tvlar Motos, Diane Vilaça.

Sobre a Instituição Mamãe Margarida

A instituição Mamãe Margarida se dedica a acolher, defender, cuidar e promover a vida de crianças em situação de vulnerabilidade. Em Manaus, a ONG atua como abrigo e escola, proporcionando um ambiente seguro e educativo para crianças que tiveram seus direitos violados.

Sobre a Tvlar Motos

A concessionária Tvlar Motos conta com quatro unidades em Manaus e mais cinco no interior do Estado. A empresa é destaque nacional na satisfação dos clientes entre as concessionárias Yamaha com pontuação NPS (net promoter score) de mais 90%. Essa avaliação mede o grau de satisfação do cliente com o atendimento e produto da marca. Dentro das concessionárias Yamaha, as unidades da Tvlar são consideradas padrão Diamante, o mais alto no ranking, com isso elas estão entre as maiores concessionárias Yamaha do Brasil.

