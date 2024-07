O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid/TJAM) está intensificando, em Parintins, as ações de sensibilização em combate à violência de gênero.

Nos três dias de Festival, o reforço da campanha inclui a exibição de vídeo de sensibilização que está sendo exibido dentro do Bumbódromo, antes e nos intervalos das apresentações dos bumbás Caprichoso e Garantido.

O vídeo destaca as diversas formas de violência de gênero, dentre as quais a “violência física”, a “violência psicológica”, a “violência patrimonial”, a “violência sexual” e o “feminicídio”, divulgando os canais para o recebimento e o registro de denúncias.

“O objetivo é conscientizar a população sobre os diversos tipos de violência praticados contra a mulher e conclamar a sociedade a combater e denunciar esses crimes, através do Disque 180, da Central de Atendimento à Mulher ou do telefone (92) 2129-6649, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Amazonas”, destaca a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, coordenadora da Cevid e Ouvidora da Mulher, do TJAM.

A coordenadora da Cevid acrescentou que “a proposta da Presidência do TJAM, por meio da Cevid, é aproveitar a visibilidade do Festival de Parintins, o público expressivo que acompanha o festival presencialmente, para tratar desse tema que é tão urgente na sociedade brasileira. Os números de violência contra a mulher são altos e alarmantes. Portanto, além do trabalho diário que nossos magistrados e servidores realizam nos Juizados ‘Maria da Penha’ para combater essa prática, punir os agressores na forma da lei e acolher as vítimas, também consideramos importante esse trabalho de sensibilização da sociedade”, afirmou a desembargadora Maria das Graças Figueiredo.

Vídeo de sensibilização

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, o vídeo busca incentivar a sociedade a denunciar os crimes através do Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher ou do telefone 2129-6649, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Amazonas.