O São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, no Morumbi, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes fizeram o jogo bem jogado e bem consistente, mas os donos da casa levaram a melhor. Jandrei, que foi vaiado pela torcida no jogo de quarta-feira, contra o Criciúma, foi ovacionado neste domingo (30) pelo seu desempenho em campo e alguma jogadas decisivas, como no passe para o terceiro gol do tricolor, o lançamento que desencadeou no quarto gol do São Paulo, mas que foi anulado, e uma defesa na reta final do jogo que impediu que o Bahia marcasse o segundo e deixasse o jogo ainda mais trucado. Mas seu crescimento no jogo aconteceu ao decorrer da partida porque, nos minutos iniciais, ele assustou os são-paulinos, com uma jogada muito parecida com a que desencadeou o gol do Criciúma no jogo do meio da semana. Com o resultado, o São Paulo mantém a invencibilidade sobre Rogério Ceni, que nunca ganhou jogando contra o São Paulo, e subiu, temporariamente, para quinta posição do Brasileirão.

O jogo nem bem tinha começado e Jandrei já deu um susto na torcida com uma saída errada, mas Everton Ribeiro bateu muito forte e a bola foi por cima do jogo. Depois disso as duas equipes fizeram um jogo equilibrado, mas enquanto o Bahia tinha mais posse de bola porque segurava o jogo e desacelerava o ritmo, o São Paulo, sempre que podia colocava intensidade. Foi assim que, aos 7 minutos, Calleri ficou perto de marcar em uma cabeçada e, dois minutos depois, Arboleda também cabeceou dentro da área, mas Marcos Felipe defendeu. Até os 9 do primeiro tempo o tricolor alugava a área do Bahia e tentava abrir o placar. Teve a chance com Luiz Gustavo de fora da área em uma saída errada da equipe de Rogério Ceni, mas a bola foi para fora. De tanto tentar, o tricolor do Morumbi conseguiu balançar as redes. Calleri, que não marcava há 5 jogos, desencantou. Igor Vinícius cruzou e o argentino pegou de primeira, enfiando a bola para o fundo do gol.

O Bahia nem tinha se recuperado do primeiro jogo e levou o segundo. Ferreirinha recebeu, livre, o passe de Luciano e jogou por cima do gol. 2 a 0, São Paulo. Inicialmente o árbitro anulou o gol por impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o gol. Na volta para o segundo tempo o tricolor baiano voltou diferente, estava mais ofensivo e pressionando o time da casa. Aos 3 minutos eles encontraram o caminho do gol. Gilberto Ferreira diminuiu para os visitantes. O gol deu um gás para os baianos que pressionavam o tricolor e viviam seu melhor momento do jogo. Mas tudo mudou novamente, porque o São Paulo encontrou o terceiro gol. Após uma cobrança de tiro de meta de Jandrei, o defensor do Bahia escorregou e Lucas aproveitou a sobre. Passou para Ferreirinha, que deixou três para trás e passou para Luciano, que bateu e ampliou a vantagem tricolor. No lance seguinte o Bahia respondeu e quase fez o segundo gol, mas Arboleda tirou na hora certa. São Paulo ainda chegou a marcar gol Calleri, em um golaço, mas foi anulado por impedimento.