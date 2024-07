Durante um show na cidade de Gravatá, em Pernambuco, o cantor Léo Santana foi surpreendido por um incidente inusitado. Um fã arremessou um celular que atingiu a região de sua genitália, causando dor e desconforto. O cantor comentou o ocorrido com o público presente, fazendo referência à música que tocava no momento do incidente. “A perna bamba em Gravatá foi real, viu?”, escreveu o cantor nas redes sociais. “Mas, falando sério, family… a gente ri porque tá tudo bem, só que é preciso ter MUITO CUIDADO com isso de jogar celular no palco”, acrescentou. Apesar do susto, Léo Santana tratou o episódio com bom humor em suas redes sociais. Em um vídeo compartilhado, o cantor brincou com a situação, mas ressaltou a seriedade do ocorrido, pedindo para que não joguem objetos durante seus shows. “Assim como rimos por aqui, poderia machucar não só a mim como qualquer pessoa da minha equipe no palco. Não vale tudo por uma selfie”, continuou o cantor em sua conta. Mesmo com o incidente, Léo Santana conseguiu retomar o show e finalizá-lo, mostrando profissionalismo e determinação em sua performance.

