No ano de 1993, o pescador Braulino Auzier de Lima compôs a toada Tic Tic Tac para o boi Garantido, que estourou no Festival de Parintins. Alguns anos depois, pelas mãos da banda Carrapicho, que tinha como vocalista Zezinho Corrêa, a toada ocupou as primeiras paradas em Paris e vendeu como farinha d’água parintinense. Naquele ano, o pescador tomou um susto quando recebeu de direitos autorais da Europa (onde isso é levado a sério), mais R$ 500 mil.

Foi esta esta a história que o amo do boi Garantido, João Paulo Faria, levou para arena na terceira noite do 57° Festival Folclórico de Parintins. Foi por insistência do amo e de sua fidelidade à história do boi que Braulino, aos 86 anos, aceitou retornar ao bumbódromo depois de mais de 26 anos.

Braulino é autor de uma das toadas mais ouvidas pelo mundo

No domingo, na casa de João Paulo, o compositor chegou em companhia dos filhos, Mário e Marnilda Auzier Lima, para se apresentar na grande noite. Com problema de mobilidade depois de uma derrame em 2019, resquícios da Covid, Braulino lembrou para o marioadolfo.com a época de ouro de sua história de vida.

Mesmo debilitado pela doença, está lúcido e feliz por ter escrito uma das mais belas páginas do Festival de Parintins.