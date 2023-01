O relacionamento entre o dermatologista e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, e o cantor Silva chegou ao fim. O término do namoro foi confirmado pela assessoria do médico. Com informações do Extra.

Os dois passaram uma temporada juntos em Fernando de Noronha, onde Silva fez uma sequência de shows com Thales e alguns amigos na plateia.

Esse foi o primeiro relacionamento do viúvo de Paulo Gustavo desde a perda do humorista, que morreu em maio de 2021, em decorrência de sequelas da Covid-19.