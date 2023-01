O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fechou um retorno irregular na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Parque São Pedro, na Zona Norte, de Manaus, na quinta-feira (12).

No trecho da avenida foram colocados nove blocos de concretos para impedir a conversão dos motoristas e melhorar o fluxo e dar maior segurança na travessia de pedestres.

“Posicionamos os divisores de pistas para evitar que condutores infratores coloquem em risco a nossa população ao fazer o retorno sobre o canteiro central. A instalação destes equipamentos é para proteger as pessoas e evitar que tragédias ocorram neste local”, informou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari,

A avenida tem um fluxo com média diária de quatro mil veículos por hora no horário de pico, e o retorno se tornou inviável após a inauguração do complexo viário nas proximidades. No local foram conservados os semáforos para a travessia de pedestres.

Quem pretende entrar na Rua São Pedro, deve seguir até o complexo viário a um quilômetro à frente, fazer o retorno na alça inferior do viaduto e voltar no sentido Centro para poder acessar a comunidade Parque São Pedro.

O post Retorno irregular é fechado na Torquato Tapajós apareceu primeiro em Portal Você Online.