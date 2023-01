Quinhentos quilos de pescado ilegal foram apreendidos na noite de quarta-feira (11), durante uma fiscalização em uma balsa, na Feira da Panair, localizada no bairro Educandos, zona sul de Manaus. A carga foi avaliada em R$ 8 mil.

As equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), abordaram a embarcação e encontraram 18 sacos com surubim, pacu e aruanã. As espécies estão no período do defeso, quando é proibida a pesca.

No local, nenhum responsável foi localizado. O 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) recebeu a ocorrência.

O Defeso n° 35/2005, do Ministério do Meio Ambiente, relata ser proibido, anualmente, no período de 1º de outubro a 31 de março, a pesca, o transporte, a armazenagem e a comercialização de espécies como tambaqui, pacu, surubim, matrinxã, pirapitinga, sardinha, caparari, mapará e aruanã na bacia hidrográfica do rio Amazonas. Ainda conforme o Defeso, as práticas configuram crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em Lei.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.