Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que uma técnica em enfermagem, identificada como Elizamara Natalina, foi sequestrada por criminosos, nesta segunda-feira (30), durante uma tentativa de execução contra seu cunhado em um lava a jato na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

As imagens mostram o momento em que um carro modelo Voyage, de cor branca, com a placa PHM-1712, chega ao estabelecimento e estaciona. Em seguida, dois suspeitos armados desceram do veículo e dispararam alguns tiros.

O cunhado que Elizamara, que estava no estabelecimento, supostamente, era alvo dos criminosos. Contudo, no momento do crime, a técnica em enfermagem acabou sendo levada do local à força.

A vítima foi libertada no início da noite de segunda, no bairro Viver Melhor, e fez uma postagem nas redes sociais afirmando estar bem. O cunhado, que não teve o nome revelado, foi baleado e está internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, na zona Leste da capital.

Conforme os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ainda não há registro de Boletim de Ocorrência (B.O). O caso poderá ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).