Como ficou a Ponta Negra, antes e depois da fumaça que encobre a região desde ontem provocada pelas queimadas nos municípios próximos

Os manauaras foram dormir e acordaram com fumaça que voltou a encobrir a capital amazonense, no fim da tarde desta segunda-feira (30), além do forte cheiro de queimadas que reduziu a qualidade do ar. De acordo com dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e que foram levantados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), municípios da Região Metropolitana de Manaus registraram 68 focos de incêndio de domingo (29) último até às 17h30 desta segunda-feira (30).

Ainda segundo o Inpe, foram registrados 243 queimadas em todo o Amazonas. Os municípios da RMM que mais tiveram registros de queimadas foram: Presidente Figueiredo (17), Autazes (14), Careiro da Várzea (13), Careiro (12), Itacoatiara (10) e Rio Preto da Eva (2). Esse levantamento foi feito baseado nos dados colhidos neste domingo e segunda-feira, 29 e 30/10, até as 17h30.

A capital amazonense, desde sexta-feira (27), segundo dados do Inpe, não registra nenhum foco de queimada.

Campanha

A Prefeitura de Manaus realiza, desde junho, a campanha Manaus Sem Fumaça. São ações de educação ambiental, blitze ambientais (nas saídas da cidade), além de sensibilização nas escolas (públicas e privadas) e empresas do polo industrial.

Todos os dias, a Semmas tem feito um trabalho de rega, nos principais canteiros da cidade e nos parques administrados pelo órgão.

Toda as quartas-feira, as equipes de arborização e de educação ambiental estão em uma região da cidade fazendo a campanha Manaus Sem Fumaça, distribuindo informativos e orientando a população.

Pelo menos 25 mil pessoas já foram alcançadas por essas iniciativas, fora as campanhas publicitárias nos veículos de comunicação e nos meios tradicionais como jornais, outdoors, mobiliário urbano, entre outros.

Além da campanha, o município combate às ocupações irregulares que a Semmas realiza em parceria com as forças de segurança do Estado.

E para combater as queimadas na Região Metropolitana, a Semmas, em parceria com a Associação Amazonense de Municípios (AAM), criou o Comitê Permanente de Gestão Ambiental da Região Metropolitana de Manaus, que tem o objetivo de unir esforços e debater estratégias para atuar contra as queimadas.

