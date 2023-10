A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, cumpriu, na segunda-feira (30), mandado de prisão preventiva de um homem de 46 anos, por estupro de vulnerável contra a ex-enteada, que tinha 11 anos na época do crime.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20º DIP, o crime ocorreu em outubro de 2013, no bairro Portelinha, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). O autor se encontrava foragido desde a data do crime.

“Foi verificado nos autos da investigação que o indivíduo se aproveitava de momentos em que a sua ex-companheira saía para trabalhar, para praticar o delito contra a enteada. Com o auxílio da inteligência da 37ª DIP, localizamos o infrator e cumprimos o mandado na rua Violeta Menescal, bairro Tarumã, zona oeste”, disse o delegado.

O homem passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça e ficará à disposição da Justiça.