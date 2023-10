Um cenário deslumbrante se desenhou no coração de Manaus na tarde desse domingo (29), quando o Teatro Amazonas abriu suas portas para a Experiência Chá da Tarde, evento que trouxe a sofisticação e a tradição de uma tarde à moda antiga, repleta de charme e elegância.

Em sua primeira edição, a Experiência do Chá da Tarde apresentou aos convidados a arte de receber, com etiqueta refinada e cuidado em cada detalhe. Com sua arquitetura exuberante e uma rica história, o Teatro Amazonas proporcionou o pano de fundo perfeito para o evento.

“Em um mundo onde a correria muitas vezes nos impede de desacelerar, ‘A Realeza’ nos lembrou da importância de celebrar momentos especiais em grande estilo”, disse Izabel Valente, idealizadora do evento e fundadora da marca A Realeza, empresa especializada em Etiqueta, Mesa Posta e Consultoria.

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento contou com concerto musical e um serviço de chá tradicional, com buffet assinado pela chef Selma Reis, do Zefinha Bistrô, além dos parceiros Lorrine Almeida Confeitaria, Tetê Gourmet, Fumiê Sakai Biscoiteria, Ynglety Eventos, Confraria Vinhos e Elas, Vinhos para Todos, Soror Studio e adega Bon Vivant.

Os convidados foram transportados para um ambiente de realeza desde o momento em que cruzaram as portas. Uma decoração primorosa, marcada por tons pastéis, envolveu os presentes em uma atmosfera do século XIX.

Para isso, Izabel Valente apostou no viés histórico do famoso Chá da Tarde, ou chá das cinco (five o’clock tea), para fazer jus à tradicional pontualidade britânica, cuja influência pode ser vista na arquitetura amazonense da Belle Époque.

O público presente foi recepcionado com uma seleção de chás, servidos em finas porcelanas, e uma variedade de deliciosos quitutes que evocavam a tradição britânica do chá da tarde.

A elegância e o requinte da mesa posta chamaram a atenção de todos, reforçando a paixão da A Realeza por criar momentos memoráveis à mesa.

O evento também contou com uma dramatização, com personagens devidamente caracterizados, sobre a história do chá e como ele foi introduzido na Inglaterra pela rainha Vitória, no século XIX, popularizado pela rainha Elisabeth II, nos jardins do Palácio de Buckingham, até se tornar comum em hotéis de luxo por toda a Europa e, inclusive, no Brasil. Além disso, os personagens também deram dicas de etiqueta e a importância de recepcionar com elegância.

Ao longo da noite, os convidados tiveram a oportunidade de interagir com Izabel Valente, onde compartilharam sua visão e paixão por resgatar tradições que muitas vezes são esquecidas. O evento se revelou um sucesso, como uma celebração da arte de receber com graciosidade e charme.

O Chá da Tarde, que marcou o lançamento da marca A Realeza no Teatro Amazonas, não apenas inspirou, mas também reforçou a ideia de que a etiqueta, a mesa posta e a consultoria são elementos-chave para criar momentos memoráveis.

A Realeza

De acordo com a fundadora da marca, Izabel Valente, o propósito do novo empreendimento é “inspirar pessoas a cultivar memórias afetivas e manter viva a chama das tradições por meio da vivência da Mesa Posta, da excelência na forma de receber e do uso da Etiqueta como ferramenta de transformação humana, com resgate da polidez nos relacionamentos”.

Izabel é especialista certificada em Mesa Posta e Etiqueta pela Escola Brasileira de Etiqueta, que tem a chancela da The British School of Etiquette no Brasil. Com experiência de mais de sete anos na área de Comunicação e organização de eventos corporativos de empresas do Grupo Simões, como Coca-Cola e concessionárias Honda e Fiat, ao criar

A Realeza, Izabel traz a Manaus uma empresa especializada em cursos de Etiqueta e Receber Bem, além de proporcionar o aluguel de itens Mesa Posta para eventos intimistas.

O Chá da Tarde não apenas inspirou, mas também reforçou a ideia de que a etiqueta, a mesa posta e a consultoria são elementos-chave para criar momentos memoráveis. Nada menos que majestoso, o evento trouxe uma pitada de elegância real à Amazônia.

