Um trágico acidente durante uma partida de hóquei no gelo em Sheffield, no Reino Unido, resultou na morte de Adam Johnson, um jogador de 29 anos, no último sábado, 28. Poucos meses antes do acidente, o jogador inglês havia pedido sua namorada, Ryan Wolfe, em casamento. Os dois estavam vivendo juntos na Inglaterra. Durante o jogo da equipe do Nottingham Panthers, o atleta teve sua garganta atingida pelos patins de um adversário após uma colisão. Um colega de equipe o ajudou a se levantar enquanto ele tentava conter o sangramento, mas Johnson acabou desmaiando. O acidente foi registrado em vídeo e transmitido ao vivo na internet, porém as imagens são fortes e podem causar desconforto.

O clube confirmou a morte de Johnson e classificou o incidente como “um acidente bizarro”. Enquanto isso, Ryan, que estava assistindo ao jogo nas arquibancadas, invadiu a quadra ao ver seu noivo ferido e começou a rezar. Nas redes sociais, o casal compartilhava declarações de amor e fotos sorridentes em viagens e eventos. Após a confirmação da morte, Ryan prestou uma homenagem ao noivo, chamando-o de “doce anjo”. Além da noiva, Johnson deixa seus pais, Davey e Sue, um irmão mais velho chamado Ryan, e sua avó Marilyn, que era sua maior fã, segundo um amigo da família. A tragédia abalou o mundo do hóquei. A NHL e o Pittsburh Penguains, equipe dos EUA onde Johnson jogou entre 2019 e 2020, prestaram homenagens nas redes sociais.

Veja as homenagens a Adam Johsnon

