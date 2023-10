Devido ao feriado nacional do dia 2 de novembro, as Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), serão suspensas na quinta-feira (02/10) e na sexta-feira (03/10). As edições de terça, quarta e do fim de semana funcionarão normalmente.

Nas feiras da ADS, os consumidores podem encontrar alimentos frescos e de qualidade, produzidos por agricultores familiares da região metropolitana de Manaus. Entre os produtos, estão: frutas, verduras, peixes, queijos, mel, pães artesanais, além do tradicional café da manhã, doces, plantas e artesanatos.

“Por conta do feriado, os consumidores terão terça, quarta, sábado e domingo, para adquirir os seus alimentos frescos nas feiras da ADS”, ressaltou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

Confira a programação de feiras da ADS desta semana.

Calendário

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

Amazonas Shopping, Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 de Novembro.

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.