A entrega do Selo A3P, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) na última semana, será tema de entrevista no programa Falando de Contas, que vai ao ar nesta sexta-feira (22), às 11h, na Rádio Câmara Manaus, em 105,5 FM.

Para falar sobre o tema, os apresentadores entrevistarão a Diretora de Planejamento Ambiental, Anete Ferreira Marques.

Além do reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente, serão destacadas as principais ações da Corte de Contas durante a semana, como a suspensão de cautelares das prefeituras de Manaus e Barcelos, do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran), e a distribuição das relatorias das prefeituras para o biênio 2024-2025.

O programa Falando de Contas também estará disponível, a partir das 12h desta sexta-feira (22), nas principais plataformas de áudio (Spotify, Deezer, Google Podcasts).

