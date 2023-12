Fluminense e Manchester City se enfrentam hoje, às 15h, na final do Mundial de Clubes, em busca do título de melhor clube do mundo. Ambas as equipes são estreantes no torneio e têm a oportunidade de entrar para a história com essa conquista. O Fluminense, que já conquistou a América em novembro, busca agora o título simbólico de melhor clube do mundo. O Tricolor das Laranjeiras enfrentará o Manchester City no estádio King Abdullah Sport City, na Arábia Saudita.

O ano de 2023 foi especial para as duas equipes, pois foi a primeira vez que conquistaram um título continental. O Manchester City venceu a Liga dos Campeões ao derrotar a Inter de Milão por 1 a 0 na final. Já o Fluminense comemorou a vitória na Copa Libertadores ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1 no Maracanã. Agora, os dois times buscam encerrar o ano conquistando o título mais importante do futebol de clubes.

Essa é a primeira participação de Fluminense e Manchester City no Mundial de Clubes, o que torna a final ainda mais especial. Ambas as equipes têm a oportunidade de entrar para a história de seus respectivos clubes. Na véspera do confronto, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, falou sobre a importância desse momento e afirmou que não vai mudar a maneira de sua equipe jogar, mesmo enfrentando o atual campeão europeu e inglês.

Do outro lado, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, reconheceu o talento do adversário brasileiro e comentou a ausência de alguns jogadores por lesão. Guardiola afirmou que conhece bem o Fluminense e sabe o que significa o Mundial para os times sul-americanos. Ele ressaltou a importância de ter uma boa performance e vencer a final.

Na semifinal, o Fluminense venceu o Al-Ahly por 2 a 0, mas sofreu mais do que o esperado. Já o Manchester City teve mais facilidade e venceu o Urawa Reds Diamonds por 3 a 0. Agora, as equipes se preparam para o confronto decisivo que definirá o melhor clube do mundo em 2023. A partida será arbitrada por Szymon Marciniak, da Polônia, e acontecerá no estádio King Abdullah Sport City, em Jidá, na Arábia Saudita.

City de Clubes clube do mundo