Nesta sexta-feira (22/12), as 44 unidades do programa Prato Cheio terão almoço gratuito para os seus frequentadores na capital e interior do Amazonas. O cardápio preparado especialmente em comemoração ao Natal será servido nas cozinhas e restaurantes.

Em Manaus, as 18 unidades vão servir ave natalina, além do tradicional arroz, salada e farofa, presentes no buffet no dia a dia. Já as 26 unidades do interior terão frango à parmegiana, vatapá, arroz, farofa e salada.

“Tanto os restaurantes quanto as cozinhas vão servir o almoço de forma gratuita. É um jeito de comemorarmos o Natal de forma diferente, com uma comida diferente e muito saborosa. Será um dia muito especia”, disse a supervisora do programa na capital, Myriam Simões.

Para a supervisora do Prato Cheio no interior, Monique Araújo, o almoço especial é um ótimo jeito de encerrar o ano. “Essa é uma grande confraternização, uma forma de fechar o ano com chave de ouro, que é o cardápio diferente, pensado especialmente para essa data que celebra a união”, explicou.

O Prato Cheio é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas ) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). São 18 unidades na capital e 26 no interior, totalizando 44 unidades no Amazonas.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com refeições vendidas pelo valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.