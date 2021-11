5/5 - (1 vote)

Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulga 65 vagas de emprego para esta quarta-feira (17/11). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: VENDEDOR (A) DE ÓTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em vendas online e presencial, habilidades para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em vendas online e presencial, habilidades para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em processos de panificação em geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir CNH categoria B, desejável vivência na indústria, habilidade, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir CNH categoria A, moto própria (fornecidos pela empresa: combustível, troca de óleo, troca de pneus e manutenção da motocicleta), habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração, logística ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, experiência em elaboração de rotas, agendamento de serviços de transporte e coleta de materiais via sistema, emissão de relatórios logísticos, controle de frotas possuir cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente entre outros relacionados a área, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pinturas de obras e alvenaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: METALÚRGICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para viajar, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Técnico em Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para viajar, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter boa comunicação, disposição para executar atividades da função, habilidade para trabalho, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rotinas administrativas, CNH categoria B, conhecimento em estruturação de agendas entre outros, bom domínio de tecnologias e uso de redes sociais, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento na área de compras, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, com disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos de NR35 e NR25, com disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso soldador, com disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir curso de técnico em mineração, inglês básico, informática avançada, com disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Técnico em Eletrotécnica ou Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em rotinas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos em geral, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, atendimento ao cliente, trabalho em equipe, ter bom domínio de tecnologias e mídias sociais, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VIGILANTE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Possuir curso de vigilante atualizado, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área comercial, experiência em atendimento a fornecedores e clientes, elaboração de relatórios e planilhas, possuir cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente entre outros relacionados a área, habilidade para trabalho em equipe e disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

