O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira, 16, que vai estender a aplicação da dose de reforço da vacina contra o coronavírus para toda a população adulta – pessoas com 18 anos ou mais.

Até o momento, a medida era autorizada para idosos, imunossuprimidos e profissionais da área da saúde. Além disso, a pasta reduziu de seis para cinco meses o intervalo para que pessoas que tenham completado o esquema vacinal possam receber a nova dose.

A Saúde também lançou a campanha de megavacinação, que visa conscientizar a população da importância da imunização.

“Graças às informações que temos dos estudos científicos, nós decidimos ampliar a dose de reforço para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva de imprensa.

A pasta estima que no mês de novembro mais de 12 milhões de pessoas poderão tomar a dose de reforço. Segundo levantamento da plataforma Our World in Data, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de vacinados contra a Covid-19. Apesar disso, cerca de 21 milhões de brasileiros não completaram o esquema vacinal.

