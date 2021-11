5/5 - (1 vote)

Manaus – Na manhã desta terça-feira (16), o tronco e os braços de Policárpio Santos Guedes, de 26 anos, foram encontrados na rua Caloi, localizada na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Já pelo período da tarde, a cabeça e as pernas foram achadas pelo irmão da vítima, o pastor Aguinaldo dos Santos.



Amigos e familiares fizeram buscas num local ainda não investigado, um matagal na rua Margarita, no bairro Distrito Industrial, momento em que encontraram o restante do corpo.

“Estamos aliviados de encontrar todos os restos mortais, pelo menos poderemos fazer um enterro digno ao meu irmão”, disse Aguinaldo, abalado.

Policárpio era baterista de uma igreja evangélica. Ainda não há informações sobre a motivação do crime macabro.

