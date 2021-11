5/5 - (1 vote)

Brasil – Depois de retomar a pré-campanha eleitoral à Presidência, o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) falou sobre a possível entrada do ex-ministro Sergio Moro (Podemos) na disputa pelo Planalto em 2022. Segundo ele, “o povo brasileiro não vai botar um juiz ladrão e politiqueiro para administrar uma economia como a nossa”.

Segundo informações do Jornal O POVO, o presidenciável que concedeu entrevista em um município do interior do Ceará, classificou a possível candidatura de Moro como “um factoide” e projetou que ela “vai se desfazer como fumaça”.

“Porque os endinheirados do Brasil e os interesses estrangeiros que estão entrando estão desesperados porque não têm votos”, afirmou o pedetista, acrescentando: “E vão tentar, tenta um, tenta outro e tenta outro. A bola da vez é a tentativa do Moro”.

