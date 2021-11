5/5 - (1 vote)

A Argentina decidiu levar o maior clássico do futebol mundial para um acanhado estádio em San Juan, no norte do país. A intenção era criar um clima ainda mais hostil para os jogadores do Brasil. Não deu lá muito certo. A seleção brasileira sobreviveu à pressão e empatou por 0 a 0, pela 14ª rodada das Eliminatórias. O resultado, de quebra, adiou a classificação dos hermanos para a Copa do Mundo.

O Brasil havia conseguido a classificação para a 22ª edição da Copa do Mundo ainda na rodada anterior, na partida contra a Colômbia. A Argentina precisava dos três pontos para carimbar antecipadamente o passaporte rumo ao Catar. O time verde-amarelo tem 35 pontos, seis a mais que o vice-líder.

A equipe do técnico Tite estava bastante modificada em relação ao seu time principal. Sem Thiago Silva (poupado), Casemiro (suspenso pelo segundo cartão) e Neymar (lesionado), Éder Militão, Fabinho e Raphinha ganharam as suas chances. Esse último levou uma cotovelada criminosa de Otamendi, que, apesar do VAR, sequer recebeu cartão amarelo.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas chances criadas de ambos os lados. Vinicius Jr. perdeu pelo menos duas grandes oportunidades, e Matheus Cunha, arriscou um chute do meio de campo. De Paul exigiu grande defesa de Alisson, e Di Maria desfilou sua magia com um lindo drible sobre Vini Jr. O craque Lionel Messi esteve sumido.

A segunda metade da partida andava fria, até que o grande personagem do jogo, Vini Jr., também mostrou o seu talento e aplicou um lindo chapéu, de carretilha, sobre Molina. A dona da casa, inclusive, passou a distriburi pontapés, com algumas entradas mais duras. Matheus Cunha, por exemplo, foi um dos que mais sofreu com as entradas violentas.

Já perto dos acréscimos, Messi arrancou em sua jogada mais característica e chutou forte. Bem colocado, Alisson fez a defesa em dois tempos e garantiu o placar zerado.

As Eliminatórias agora voltaram só em janeiro do próximo ano. Já pela 15ª das 18 rodadas por jogar, a Argentina terá pela frente a partida contra o Chile; enquanto o Brasil pegará o Equador, também fora de casa.