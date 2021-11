5/5 - (1 vote)

Manaus – O Distrito de Saúde Oeste da Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (18) para o Curso Informal de Cuidador de Idosos Frágeis. O público-alvo são familiares e demais pessoas que cuidam de idosos, principalmente os que tenham doenças crônico-degenerativas e que estejam acamados ou em risco de fragilidade e dependência.

O curso, com 30 vagas disponíveis, tem caráter de capacitação, com 20 horas de duração, sendo gratuito.

As inscrições podem ser feitas pelos números (92) 99381-9485 e 98182-2138, por mensagem de Whatsapp, no horário de 8h as 12h. A inscrição só será confirmada após a apresentação do cartão de vacinação com o registro de duas doses da vacina contra a Covid-19 ou dose única.

Capacitação é gratuita e terá 20 horas de duração (Foto: Marinho Ramos / Arquivo / Semcom)

As aulas serão na modalidade presencial e realizadas no período de 22 a 26 de novembro, das 8h às 12h, na Igreja Batista Boas Novas, localizada na Rua Ovídio Monteiro, nº 349, bairro Alvorada 2, zona centro-oeste da capital.

Os conteúdos serão ministrados por médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, cirurgião dentista, psicólogo e fisioterapeuta, com experiência na área do envelhecimento.

Entre os assuntos abordados estão a prevenção de quedas, vacinas, alimentação e nutrição, atividades físicas para o envelhecimento, identificação de quadros demenciais como Alzheimer e Parkinson, autonomia e dependência, Política Nacional da Pessoa Idosa, benefícios da Previdência Social, cuidados com o cuidador, entre outros temas ligados ao processo de envelhecimento.

