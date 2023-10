Os clientes do restaurante Pobre Juan, no Shopping Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, vão poder vivenciar uma das experiências mais prazerosas e românticas, muito comum em restaurantes argentinos: o jantar com tango. O evento acontece na noite de sexta-feira (27).

Como atração, um grupo de dançarinos profissionais fará exibições curtas enquanto o restaurante estiver aberto e, em alguns momentos, haverá interação com o público. Aqueles que se sentirem animados, poderão experimentar os passos da dança.

A escolha para uma noite de tango tem tudo a ver com a especialidade e com a inspiração do estabelecimento, que são os restaurantes argentinos.

Hoje a marca é reconhecida e conceituada como uma das melhores casas de carne do país, famosa por sua parrilla e cortes nobres e com uma carta de vinhos exclusiva.

As reservas para a noite do tango, bem como outras informações necessárias, podem ser feitas pelo telefone 92 9 8119 6053 ou pelo site do restaurante (https://delivery.pobrejuan.com.br/pobrejuan/manaus ).

O cardápio do restaurante contempla cortes como o Bife Ancho, o Bife de Chorizo e o Wagyu, preparados à parrilla argentina e servidos com acompanhamentos como batatas, arroz e legumes. No menu, há também pratos com peixes, inclusive regionais como o pirarucu, e frutos do mar.

“Os restaurantes do Shopping Ponta Negra estão sempre inovando e oferecendo experiências maravilhosas aos clientes. E um jantar, com boa comida e bebida, acompanhado por um show de dança, é um desses momentos memoráveis”, afirma Priscila Furtado, Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra.

O tango é uma manifestação cultural (música, dança e comportamento) nascida às margens do rio Prata, em Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai). Especula-se que o estilo musical foi inspirado na habanera e na milonga, vertente de música cubana.

A mistura desses estilos é hoje considerada a principal manifestação cultural da Argentina. Além das apresentações tradicionais em restaurantes, casas noturnas e nas ruas, o tango também já foi consagrado na telona em vários filmes e ficou especialmente marcado em Perfume de Mulher, com Al Pacino.

