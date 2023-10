O Santos conquistou um resultado importantíssimo na noite desta quinta-feira, 26, ao derrotar o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Peixe abriu o placar com Joaquín, mas viu Robson igualar em cobrança de pênalti. Na etapa final, coube ao atacante Marcos Leonardo, um dos destaques do Alvinegro praiano, anotar o gol da vitória. Com o triunfo, a equipe da Baixada vai aos 33 pontos, assume a 16ª posição e deixa a zona de rebaixamento. O vice-lanterna Coxa, por sua vez, vê a situação ficar ainda mais complicada, já que tem 20 pontos, 13 a menos que os santistas – o primeiro clube fora da zona. O Santos volta a campo neste domingo, 29, quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em mais um jogo decisivo. No mesmo dia, os paranaenses encaram o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo

O primeiro começou a todo vapor na Vila Belmiro. Animado com o clima da torcida, que fez uma linda festa nos arredores do estádio, o Santos abriu o placar cedo. Aos três minutos, Joaquín aproveitou falta batida por Lucas Lima, subiu no segundo andar e cabeceou para as redes. Seis minutos depois, entretanto, o árbitro Wagner Nascimento viu pênalti num toque de mão de Dodô dentro da área – o VAR até chamou o juiz de campo para rever o lance, mas o dono do apito manteve sua decisão. Na cobrança, Robson converteu e deixou tudo igual. Ainda na etapa inicial, outra decisão duvidosa da arbitragem: Wagner Nascimento expulsou Willian Farias por uma falta simples. No retorno do intervalo, o Alvinegro praiano continuou “martelando”, acertou a trave com Furch e foi recompensado pela insistência. Aos 18 minutos, Marcos Leonardo aproveitou levantamento de Soteldo para testar para o gol. Com um jogador a mais em campo, a equipe mandante soube administrar a vantagem e só não fez o terceiro porque um novo gol de Marcos Leonardo foi invalidado – o VAR marcou impedimento.