Barcelos - Nesta segunda-feira (29-11), a secretária municipal de saúde, Patrícia Leite, participou na Câmara Municipal de Barcelos, de uma reunião a convite do Dsei ARN, onde foi discutido a implantação do Núcleo de Prevenção a Violência e os Prejuízos do Álcool dentro do território do Dsei ARN.

Nesta reunião também participaram as seguintes entidades públicas: ASIBA, DSEI/ARN, CONAFER, FUNAI, SEMED, HOSPITAL GERAL DE BARCELOS, SEMSA, EXÉRCITO BRASILEIRO, SEMAS/CREAS e IGREJA PRESBITERIANA.

"Infelizmente é um problema de saúde pública e tem levado principalmente os nossos jovens a praticarem ações prejudiciais a sua saúde e muitas vezes os tem levado a morte. A Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Secretaria Municipal de Barcelos, se coloca a disposição para unirmos forças e ajudarmos a salvar nossos jovens, adultos e qualquer pessoa que precisar de ajuda". Disse a Secretária Patrícia Leite.