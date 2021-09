5 / 5 ( 2 votos )

Na manhã desta terça-feira (21), ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Barcelos, uma reunião de apoio e formalização da ASSOCIAÇÃO DOS ESTIVADORES DO PORTO FLUVIAL DE BARCELOS. O evento solene contou com a participação dos 35 associados, convidados de honra e colaboradores desta ação de solidariedade e compromisso cívico com esta classe de trabalhadores barcelense.

Este projeto social, é de inciativa do Vereador Diego Ribeiro (PSD), fruto de uma promessa de campanha alinhada com sua formação jurídica, se disponibilizando em contribuir na organização da sociedade civil barcelense. Na oportunidade o vereador concedeu à Prefeita em Exercício Sra. França Moreira a honra de fazer a entrega simbólica das camisas padronizadas aos associados.

Em conversa, o Vereador Diego Ribeiro falou dos seus desafios e, endossou que não medirá esforços para que junto ao Prefeito Edson Mendes venha desenvolver políticas públicas às classes mais esquecidas e afastadas, lutando para garantir benefícios e direitos previstos em Lei. Os estivadores do Porto de Barcelos, são trabalhadores sem vínculo empregatício, atuam no convés e no porão dos barcos recreios, fazendo o embarque, o desembarque, organizando as cargas e ajudando os passageiros a desembarcar e embarcar suas bagagens e encomendas. E nada mais justo do que ajudar estes trabalhadores a se organizarem para prover um melhor sustento às suas famílias.

No evento estiveram presentes, vários convidados de honra que se dispuseram a colaborar com a Associação de forma voluntária.

Representando o Prefeito de Barcelos Edson Mendes, esteve presente a Vice-prefeita França Moreira e seu esposo o Sr. Ubirajara Brasil dos Santos.

Vereadores presentes no evento e que manifestaram apoio ao projeto: vereador Albert Fernandes, vereador Marlos Monteiro, vereador Thales Chagas.

Segurança institucional representado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal, o Sub Ten PM Picanço Ferreira.

Representando a área de Assistência Social, a Coordenadora do CRAS Sra. Neivana Baia Carneiro e a Pedagoga Sra. Rosângela Maria Vieira da Silva.

Neste ambiente de constante exposição a riscos de todos os tipos, é fundamental uma organização e obter ajuda prevenção de acidentes, de educação dos trabalhadores e de monitorização dos riscos. Diante disso uma equipe de colaboradores em uma ação de solidariedade se dispuseram a ajudar, são eles:

Corpo Clínico:

Médica - Dra. Ana Kelly Amaro; Fisioterapeuta - Dr. Taylo Ugarte; Fisioterapeuta - Khellen Medeiros e a Fonoaudióloga - Khetlen Medeiros.

E para finalizar, o evento teve a importante participação dos Sócios Beneméritos: Tesoureiro - Sr. Rander Pantoja; Jurídico - Dr. Rafael Gadelha; Mente e espirito, do AA - Representado por nosso convidado de honra, Sr. Ubirajara Brasil dos Santos e Mídia - Sr. Frank Garcia.

CONFIRA AS FOTOS: