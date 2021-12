Avalie o post

Brasil e Chile disputam, nesta quarta-feira (1º), na Arena da Amazônia, a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino. A partida inicia às 20h. Antes, Índia e Venezuela se enfrentam às 17h, pela terceira colocação.



As duas seleções têm seis pontos, mas o Brasil tem quatro gols a mais de saldo e, por isso, a vantagem do empate para ficar com o título.

O Torneio é o último compromisso da Seleção Feminina em 2021 e pode coroar a temporada com o primeiro título da bicampeã olímpica, Pia Sundhage, no comando da Canarinho.

Os ingressos para rodada final do Torneio Internacional de Futebol Feminino podem ser adquiridos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul; e pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas da noite custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será doada para instituições socioassistenciais do Estado.

As crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. A partir de 12 anos, a competição é aberta apenas para quem está completamente vacinado.

Para a entrada na Arena da Amazônia, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação, assim como o uso de máscara durante a partida.



Fonte: Fundação Amazonas de Alto Rendimento

Fotos: Milly Barreto/Fundação Amazonas de Alto Rendimento



Fonte