Principal plataforma de streaming de música liberou o ranking dos mais tocados no mundo e no Brasil neste ano

São Paulo – O Spotify liberou nesta quarta-feira (1º) a lista com os mais bombados no ano. Marília Mendonça foi a artista feminina mais ouvida no Brasil, e a terceira mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres. A lista traz os artistas e canções mais ouvidos ao longo do ano na plataforma.

Marília Mendonça é artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021 (Foto: Divulgação)

A dupla Maiara e Maraísa, grandes amigas de Marília, ficaram em segundo lugar na lista das mulheres mais ouvidas, seguidas por Luísa Sonza, Ludmilla e Ariana Grande.

Gusttavo Lima, o mais ouvido em 2020, perdeu espaço para os Barões. Anitta e Alok, que estavam em entre os mais ouvidos ano passado no País, nem aparecem na lista deste ano.

A protagonista de 2021 no streaming no mundo foi a cantora Olivia Rodrigo, quem ficou com o topo do ranking de discos mais ouvidos com o álbum de estreia, Sour, e em músicas mais ouvidas com o hit “drivers license.” No Brasil, é a única artista internacional a aparecer entre os álbuns mais reproduzidos da plataforma.

1. Israel & Rodolfo – “Batom de Cereja” – Ao Vivo

2. Diego & Victor Hugo – “Facas” – Ao Vivo

3. Wesley Safadão – “Ele É Ele, Eu Sou Eu”

4. João Gomes – “Meu Pedaço de Pecado”

5. Matheus Fernandes – “Baby Me Atende”

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

