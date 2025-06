Visuliazação: 0

Depois de estrear com vitória da Liga das Nações com uma vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca, a Seleção Brasileira de vôlei voltou às quadras nesta quinta-feira (5) em um jogo contra os Estados Unidos, uma revanche da semifinal das Olimpíadas, quando o Brasil foi derrotado pelas norte-americanas e ficou de fora na final. Diante das rivais, as brasileiras mantiveram o desempenho do primeiro jogo e venceram, mais uma vez, por 3 sets a 0, com parciais de: 28/18, 25/17 e 25/19. Pelo segundo jogo seguido, a ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida, colocando 20 bolas no chão. Próximo confronto do Brasil é contra a Alemanha, no sábado (7), às 13h30, que perdeu para Itália por 3 a 2 nesta quinta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Tô muito feliz pela vitória de hoje. Foi um jogo duro. Os EUA sempre são um adversário muito difícil, mas acredito que hoje a gente conseguiu impor o nosso jogo, então, to muito feliz com essa vitória, que veio para trazer confiança para que a gente continue crescendo a cada jogo”, falou Ana Cristina. Aline, estreante na competição, também falou sobre o resultado alcançado nesta quinta. “A equipe jogou muito bem, taticamente a gente conseguiu para as jogadoras delas. Fico feliz de ter entrado e ajudado com o saque, e ter feito um ace foi sensacional, a torcida aqui é muito boa, é muito bom jogar aqui com o apoio de todo mundo, então fico muito feliz”, falou.