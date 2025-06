Visuliazação: 0

O Festival de Parintins, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho em Parintins (a 369 quilômetro de Manaus), costuma atrair diversos torcedores que vão para Ilha Tupinambarana prestigiar a disputa cultural entre os bumbás Caprichoso e Garantido. Devido ao grande fluxo no município, algumas medidas de proteção precisam ser tomadas, especialmente com relação às mulheres.

Por isso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) destaca quais são as principais recomendações para que as mulheres possam viajar e aproveitar o evento com segurança.

A delegada Patrícia Leão, titular da por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, disse que uma das orientações é que as mulheres estejam sempre acompanhadas de amigos ou pessoas de confiança, além de manterem cautela ao conhecerem novas pessoas durante o trajeto ou nas festividades.

“As mulheres devem evitar viajar sozinhas, optando por grupos e mantendo atenção aos seus pertences. É importante informar a familiares o horário de chegada e qual embarcação será utilizada. Se possível, escolher assentos próximos a outras pessoas para evitar o isolamento durante a viagem”, enfatizou a delegada.

Segundo a delegada, o Festival de Parintins reúne uma grande quantidade de pessoas, o que pode aumentar a incidência de crimes como importunação sexual e violência doméstica, principalmente em contextos de consumo excessivo de álcool.

“Elas devem estar atentas ao ambiente ao redor e buscar permanecer próximas de amigos. Em caso de importunação, devem procurar imediatamente as autoridades ou um segurança local. Tanto homens quanto mulheres têm o dever de promover o respeito mútuo, é fundamental que todas se sintam seguras para denunciar qualquer tipo de violência”, afirmou a delegada.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar das mulheres, para que todos possam aproveitar o festival com liberdade e sem medo.

