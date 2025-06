Visuliazação: 0

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira, 5/6, a prorrogação do programa Dívida Zero até o dia 30 de agosto. A medida visa ampliar o prazo para que os contribuintes regularizem seus débitos com o município, aproveitando condições excepcionais de renegociação.

Ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e do procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo, o prefeito reforçou o caráter social e econômico da iniciativa. “Estamos dando mais uma oportunidade para que o cidadão manauara possa quitar suas dívidas, com até 100% de desconto em juros e multas, e condições facilitadas de parcelamento em até 60 vezes. É uma chance de ouro para ficar em dia com a cidade e ajudar no desenvolvimento de Manaus”, afirmou David Almeida.

O programa Dívida Zero, lançado em março deste ano, já permitiu que milhares de contribuintes renegociassem suas pendências com a prefeitura, injetando recursos importantes na economia local e fortalecendo a capacidade de investimento do município em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

De acordo com o procurador-geral Rafael Bertazzo, a prorrogação é uma resposta direta à grande procura da população e à efetividade do programa. “O Dívida Zero tem mostrado resultados concretos, tanto na adesão massiva dos contribuintes quanto na recuperação da capacidade de arrecadação do município. Nossa missão é garantir que o contribuinte tenha todas as ferramentas para regularizar sua situação de forma justa e acessível”, destacou.

A adesão ao programa pode ser feita por meio do site oficial da Prefeitura de Manaus, onde o contribuinte poderá consultar os débitos e simular as condições de pagamento. Os descontos de 100% em juros e multas são válidos para pagamentos à vista, mas também há a possibilidade de parcelamento em até 60 meses, de acordo com o perfil da dívida.