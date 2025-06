Visuliazação: 0

A Jovem Pan transmite neste sábado (7), no YouTube JP Esportes, a partir das 10h, o duelo entre Nacional e São Vicente, válido pela fase de grupos da Paulista Cup Sub-18. A partida será disputada no estádio Nicolau Alayon, na zona oeste da capital paulista. O torneio, considerado um dos mais importantes do futebol de base do país, reúne 24 equipes do Estado de São Paulo, divididas em quatro grupos, com confrontos em turno único. Os quatro melhores avançam ao mata-mata. A Jovem Pan transmitirá duas partidas por semana durante a competição.

A Paulista Cup é organizada com base em critérios técnicos e estruturais. Podem participar clubes filiados à Federação Paulista de Futebol (FPF), em processo de filiação ou não federados que conquistaram vaga via Paulistinha Cup ou League. A competição é dividida em Série A e Série B, sendo que os clubes da Série A incluem os fundadores do torneio, equipes com selo de Clube Formador da CBF, classificados da edição anterior e convidados com destaque em infraestrutura, organização e desempenho técnico.

Os campos utilizados passam por vistoria técnica, devendo atender a exigências mínimas de segurança e estrutura, como dimensões adequadas, gramado em boas condições, alambrados de 1,80m, redes sem rasgos e vestiários com energia elétrica e chuveiros. Os campos da Série A devem, preferencialmente, ter grama natural ou sintética com medidas oficiais, sem exigência de chuteiras tipo society.

Confira os clubes participantes

Grupo 1

Barcelona Esportivo da Capela

Cotia FC

EC São Bento

Nacional AC

São Vicente AC

Sharjah FC

Grupo 2

BJP Club

DS Sports

EC São Bernardo

GE Mauaense

Ibrachina FC

Mogi Mirim EC

Grupo 3

CA Lemense

El Shaday

Itaqua AC

SC Corinthians Paulista

União Mogi FC

União Suzano AC

Grupo 4

AE Velo Clube

CA Guaçuano

Comercial Esporte Clube

EC União – Tambaú

Granada FC – Campinas

Grêmio Catanduvense