O São Paulo nunca havia perdido para Rogério Ceni desde que o histórico ídolo do clube — o maior para muitos — trocou as luvas pela prancheta. Eram 11 jogos, com nove vitórias do tricolor paulista e dois empates. O tabu, no entanto, teve fim neste sábado (31), na Fonte Nova, com a vitória do Bahia sobre a equipe comandada por Luis Zubeldía por 2 a 1. Com grande atuação de Willian José, autor de dois gols, a equipe baiana consegue um momento de paz após a dolorosa eliminação na Libertadores, no meio de semana. Já o conjunto paulista vive situação oposta: classificado com sobras no torneio sul-americano, soma apenas duas vitórias em 11 rodadas no Nacional. Com 12 pontos, ainda está distante da zona de rebaixamento, mas a diferença pode diminuir até o final da rodada. O Vitória, primeira equipe do Z-4, tem nove.

Por que o São Paulo perdeu para o Bahia?

Mais uma vez teve atuação apagada fora de casa

O Bahia já havia sido melhor no primeiro tempo e só não marcou porque Rafael brilhou

Em noite iluminada, o ex-são-paulino Willian José castigou o antigo clube com dois gols

Cédric deu bobeira e propiciou a chance para o Tricolor baiano abrir o placar

Os gols