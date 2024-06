O Santos sofreu sua quarta derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Operário-PR por 1 a 0 em Ponta Grossa, no Paraná. Willian Machado marcou o único gol do jogo, que também teve um tento de Furch anulado no finalzinho da partida. Com o resultado, o time comandado pelo pressionado técnico Fábio Carille permanece com 15 pontos e foi ultrapassado pelo próprio Operário-PR, que assumiu provisoriamente a vice-liderança. O Santos caiu para o sexto lugar na tabela. O próximo compromisso do Peixe será na quarta-feira (19), contra o Goiás, um confronto direto pela vaga no G4. Já o Operário enfrenta a Chapecoense na segunda-feira (17).

No primeiro tempo, o Santos mostrou apatia, enquanto a equipe paranaense se destacou pela proatividade, abrindo o placar aos 20 minutos: pós uma cobrança de falta lateral por Pedro Lucas, a bola chegou aos pés do zagueiro Willian Machado, que fintou Pituca e marcou. A equipe paulista teve dificuldade para se impor e conseguiu apenas um chute, sem ameaçar o gol de Rafael Santos. Na segunda etapa, o Peixe esboçou uma reação, mas sem eficiência. O time teve um gol anulado no último lance, após Furch balançar as redes em posição irregular. O Operário, por sua vez, manteve a organização e quase ampliou o placar com Rodrigo Rodrigues.

Carille fez uma substituição no intervalo, colocando Otero no lugar de Hayner. O Santos passou a pressionar mais, principalmente nas bolas paradas, mas sem sucesso. Pituca teve uma boa chance aos 19 minutos do segundo tempo, chutando ao lado do gol de Rafael Santos. Maxwell respondeu para o Operário, obrigando o goleiro Brazão a fazer uma boa defesa. A equipe paulista continuou a pressionar e teve diversas chances, mas todas foram desperdiçadas. No último lance, Furch teve um gol anulado por impedimento, encerrando as esperanças de um empate.

