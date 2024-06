O Dallas Mavericks venceu o Boston Celtics em casa por 122 a 84, adiando a decisão do título da temporada 2023/2024 da NBA para o quinto jogo. Com a vitória, a série final está 3 a 1 para o Boston, que receberá o próximo jogo em Massachusetts. O jogo começou equilibrado, com erros de passes e arremessos de ambos os times. Dereck Lively se destacou pelo Dallas, abrindo vantagem com uma bola de três, um toco e uma enterrada. O primeiro quarto terminou com o time texano vencendo por 34 a 21. No segundo quarto, o Boston apostou nas bolas de três, mas não teve sucesso. Enquanto isso, o Dallas contou com boas atuações dos jogadores do banco, além das estrelas Luka Doncic e Kyrie Irving. O time da casa ampliou a vantagem para 61 a 35 no intervalo. No segundo tempo, o Mavericks continuou dominando, chegando a abrir 75 a 42. Qualquer tentativa de reação do Celtics era rapidamente neutralizada. O jogo terminou com os reservas em quadra, com o Dallas ampliando a vantagem para 122 a 84.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Jerry West, ídolo dos Lakers e inspiração do logo da NBA, morre aos 86 anos



Eurocopa espera receber 2,7 milhões de espectadores; medidas de segurança foram reforçadas



*Reportagem produzida com auxílio de IA