O Santos anunciou a saída de Odair Hellmann na tarde desta quinta-feira, 22. Conforme a Jovem Pan antecipou, o treinador não tinha mais clima no clube após a derrota para o Corinthians, que terminou com confusão e vandalismo na Vila Belmiro. Em nota, a diretoria informou que a decisão foi tomada “em comum acordo”. Os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno também deixam o Peixe, assim como o preparador físico Rogério Dias. “O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras”, diz um trecho do comunicado.

Leia a nota do Peixe na íntegra:

O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira (22) sua rescisão contratual em comum acordo com o clube.

Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras.