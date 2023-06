O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Santos pelos atos de vandalismo de seus torcedores na derrota para o Corinthians, na noite da quarta-feira, 21, na Vila Belmiro. Presidente do Tribunal, José Perdiz determinou que o Peixe jogue sem torcida, até mesmo como visitante, pelos próximos 30 dias, até que a confusão no clássico seja julgada. Quando atuar como mandante, o Alvinegro terá que fechar os portões de seu estádio. A medida também afeta a equipe feminina, que está nas quartas de final do Brasileirão e tem compromisso contra o Flamengo, neste domingo, 25, na Vila. A reportagem do site da Jovem Pan procurou o clube para se manifestar, mas ainda não obteve resposta.

